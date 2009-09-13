Londra'da 6 genç silahla vuruldu

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|İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkler'in yoğun olarak
yaşadığı Harringey bölgesinde 16- 19 yaşındaki 6 gencin silahlı saldırı sonucu
yaralandığı belirtildi.
Harringey, West Green
Road ve Phillip Lane üzerinde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldiği
belirtilen olayda, kimliği belirsiz kişilerce silahla açılan ateş sonucu 6
gencin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. İngiliz Metropolitan Polisi
(MET), yaralanan gençlerin durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikeleri
bulunmadığını bildirdi.
MET, hastanede tedavi olduktan sonra taburcu
edilen 5 gencin hastane çıkışında polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına
alındığını açıkladı. Scotland Yard dedektifleri, saldırının suç örgütlerine
yönelik başlatılan “Trident Operationö adı verilen operasyonla bağlantılı
olabileceğini ve bu şekilde değerlendirildiğini kaydetti.
Başkent
Londra’da aşırı sağcı bir grup Harrow Merkez Camii önünde İslam ve Müslümanlar'ı
protesto eden gösteri yaptı. Gösteriye polis müdahale etti. İngiltere
Topluluklar bakanı olayı
kınadı.