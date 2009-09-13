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Dünya

Londra'da 6 genç silahla vuruldu

13 Eylül 2009 21:45

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Harringey bölgesinde 16- 19 yaşındaki 6 gencin silahlı saldırı sonucu yaralandığı belirtildi.

Harringey, West Green Road ve Phillip Lane üzerinde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayda, kimliği belirsiz kişilerce silahla açılan ateş sonucu 6 gencin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. İngiliz Metropolitan Polisi (MET), yaralanan gençlerin durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikeleri bulunmadığını bildirdi. 

MET, hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilen 5 gencin hastane çıkışında polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındığını açıkladı. Scotland Yard dedektifleri, saldırının suç örgütlerine yönelik başlatılan “Trident Operationö adı verilen operasyonla bağlantılı olabileceğini ve bu şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

Başkent Londra’da aşırı sağcı bir grup Harrow Merkez Camii önünde İslam ve Müslümanlar'ı protesto eden gösteri yaptı. Gösteriye polis müdahale etti. İngiltere Topluluklar bakanı olayı kınadı.
 

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