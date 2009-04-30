Londra'da 3 yeni domuz gribi vakası

İngiltere'de 3 yeni domuz gribi vakası saptandığı, bunlardan birinin Meksika seyahatinden sonra hastalığa yakalanan 12 yaşındaki kız çocuğu olduğu açıklandı.



Ayrıca biri güney Londra'da, diğeri de Redditch'te yaşayan 2 yetişkinde de hastalığın tespit edildiği bildirildi. Her 3 kişinin tedavilerinin de sürdürüldüğüne dikkati çekilen yetkililer, hastalığı taşıdığı belirlenen 12 yaşındaki kız çocuğunun devam ettiği Devon'daki Paington Community College'de de eğitime ara verildiğini açıkladı. Okulun öğrencilerine tedbir amaçlı antiviral ilaçlar kullandırıldığı da ifade edildi.



Başbakan Gordon Brown da yaptığı açıklamada, İskoçya'da hastalığı taşıdığı tespit edilen ilk 2 kişiden sonra ortaya çıkan 3 vakayla toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini belirtti ve tedavi altında tutulan hastaların tümünün ilaçlara iyi tepki verdikleri ve durumlarının iyiye gittiğini bildirdi.



Hastalıkla mücadele çerçevesinde pek çok tedbir alındığını da belirten Brown, önlemler arasında havaalanlarındaki kontrollerin yoğunlaştırılması, antiviral ilaç stokunun 35 milyondan 50 milyona çıkartılması, daha fazla sayıda maske ısmarlanması ve her eve dağıtılmak üzere hastalıkla ilgili bilgi içeren broşürler bastırılması bulunduğunu ifade etti.

