Londra'da 2'inci Türk infaz edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 4 gün arayla 2 Türk genci
öldürüldü.
Oktay Erbaşlı (23) isimli gencin
cuma akşamı otomobiliyle trafik ışıklarında beklediği sırada kimliği
belirlenemeyen motosikletli bir kişi tarafından öldürülmesinin ardından,
pazartesi gecesi de Cem Düzgün (21) isimli genç silahla vuruldu. Düzgün, olayın
ardından yakındaki hastaneden gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine karşın
kurtarılamadı.
Son 2 gündür İngiliz medyasında geniş yer bulan
Erbaşlı'nın ölümü, “Türk uyuşturucu mafyasının anlaşmazlığı” olarak
değerlendirilirken, karşıt sokak çetelerinden misilleme yapılacağı yönünde kaygı
verici yorumlar da haberlerde yer aldı. Oktay Erbaşlı'nın öldürülmesinden 4 gün
sonra, yine bir Türk gencinin öldürülmesi, Londra'daki Türk toplumu arasındaki
kaygıyı da artırdı.
Erbaşlı, Türk bölgelerinden olan Tottenham'da, Cem
Düzgün ise yine Türkler'in yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan
Hackney'de silahla ateş edilerek öldürüldü. Erbaşlı'nın ölümüyle ilgili olarak
görgü tanıklarını arayan Londra polisi, olayla ilgili gözaltına aldığı bir
kişiyi kısa süre sonra serbest bıraktı.
Düzgün'ün öldürülmesiyle ilgisi
olduğu sanılan 20'li yaşlardaki 3 kişinin ise, doğu Londra'daki farklı polis
merkezlerinde cinayet masası görevlileri tarafından sorguya alındıkları
açıklandı.
İngiliz televizyon kanalı SKY, 2 cinayetin birbiriyle ilgisi
olduğuna dikkati çekerken, polis yetkililerinden henüz konuya ilişkin bir
açıklama gelmedi.