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Dünya
Deutsche Welle

Londra'da 27 katlı binada yangın

Londra’nın merkezinde gece saatlerinde 27 katlı bir binada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarında yaklaşık 200 itfaiyeci görev alıyor.

14 Haziran 2017 10:55

Londra’nın merkezinde 27 katlı bir binada yangın çıktı. Görgü tanıkları TSİ ile 03.00 gibi ikinci katta çıkan yangının kısa sürede tüm binayı sardığını bildiriyor. Londra Polisi birçok kişinin duman zehirlenmesi nedeni ile tedavi edildiğini duyurdu.

Binada yaşayanların tahliye edildiği belirtiliyor. Ancak binada hala insanların mahsur kalmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Sabah saat 06.00 civarında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda binadan hala çığlık sesleri geldiği belirtiliyordu. Binanın 100 metre uzağında yaşayan televizyon sunucusu George Clark, sabah saatlerinde BBC Radio 5’e yaptığı açıklamada, binanın tepesinde insanlar gördüğünü söyledi. Clark, binanın 100 metre uzağında olmasına rağmen tamamen küllerle kaplandığını aktardı. Clark "Durum o kadar kötü" yorumunda bulundu.

200 itfaiyeci yangını söndürmeye çalışıyor

Londra’nın batısındaki Kuzey Kensington semtindeki Grenfell Tower adlı binadaki yangının çıkış sebebi henüz belirsizliğini koruyor. Londra itrafiyesi yangına 40 itfaiye aracı ve yaklaşık 200 itfaiyeci ile müdahale ettiğini açıkladı. Londra itfaiyesinden Dan Daly yaptığı açıklamada itfaiyecilerin yangına oksijen maskeleri ile müdahale ettiğini, işin zor, koşulların da çok ağır olduğunu bildirdi. Daly "Bu çok büyük ve zor bir vaka" açıklamasında bulundu.

27 katlı binada 120 daire olduğu açıklandı. Binanın 1974 yılında inşa edildiği ve daha sonra da kapsamlı bir biçimde tadilattan geçtiği bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LondraTSİPolisiGeorge ClarkBBC RadioKuzey KensingtonGrenfell TowerDan DalyDeutsche Welle Türkçe dpa/afp BD/BÖ

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