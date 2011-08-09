-LONDRA'DA 215 KİŞİYE GÖZALTI LONDRA (A.A) - 08.08.2011 - İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, Londra'da hafta sonunda meydana gelen olaylarda 215 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. May yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 27 kişi hakkında dava açıldığını belirtilerek, 35 polisin üç gün süren olaylar sırasında yaralandığını ifade etti. Londra'da olayların polisin bir kişiyi öldürmesi üzerine çıktığı kaydedilirken, birçok kişi olaylara işsizliğin, vurdumduymaz politikaların neden olduğu, yıllardır Londra'da bu şiddette bir kargaşalığın, fırsattan istifade yağmacılığın yaşanmadığı kaydediliyor.