Londra'da, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki bir inşaat alanında 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı bildirilen patlamamış uçak bombası bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, inşaat alanında bulunan patlamamış uçak bombasının 250 kilogram ağırlığında olduğunu duyurdu.

2. Dünya Savaşı dönemine ait bombanın tespit edilmesi üzerine bölgedeki evlerden ve ofislerden yaklaşık 130 kişi tahliye edildi. Polis, bombanın bulunduğu yerin etrafını kordon altına aldı, çevredeki yollar da trafiğe kapatıldı. Patlamamış bombanın bulunduğu yerde itfaiye ekipleri ve bomba faaliyet yürütüyor.

Alman savaş uçaklarının 1940 yılında artarda 57 gece boyunca bombaladığı Londra'da sık sık bu tür buluşlar gerçekleşiyor. Mayıs ayında benzer bir bomba, kentin güneyinde oturan bir vatandaşın bahçesinde bulunmuştu. Mart ayında ise yine 250 kilogramlık bir bomba, Londra'nın merkezindeki Bermondsey bölgesinde tespit edilmişti. Bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için uzmanlar tam 2 gece uğraşmış, bölgeden tahliye edilen bin 200 kişi bu süre içinde evlerine dönememişti.