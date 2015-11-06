Londra'da '1 Milyon Maske' eyleminde 28 gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da uluslararası aktivist ve hacker grubu Anonymous’un çağrısıyla düzenlenen “Bir Milyon Maske” yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kapitalizm karşıtı eylemde, beyaz maskeler takan eylemcilerle polis arasında arbede çıktı.

Polise havai fişek ve şişe atıldı. 28 kişinin gözaltına alındığı eylemde hafif yaralanan üç polis memurunun hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

“Tek Çözüm: Devrim” sloganları atan ve kemer sıkma önlemlerini protesto eden göstericiler, Buckingham Sarayı ve Başbakanlığa gitmeye çalışınca polis engeliyle karşılaştı.

Gösteride İngiltere Başbakanı David Cameron'u 'Finansal Terörist ve Faşist' olarak niteleyen bir döviz taşındı.

Bazı göstericilerin Londra’nın ünlü alışveriş merkezi Oxford caddesinde mağazaların camlarını kırdıkları görüldü.

AFP ajansına konuşan Aztecarna Peatonito adlı Meksikalı bir anarşist, “Bu gösteri, eşitsizliğe karşı bir protesto” dedi.

Peatonito, Guy Fawkes (İngiltere’de 1605’te barutla parlamento binasını havaya uçurmaya çalışan İngiliz Katolikleri adlı grubun üyesi) maskeleri takmanın seslerinin duyulmasına yardımcı olduğunu belirterek, “Altı yıl boyunca medyanın bizi ciddiye alması için uğraştık. Sonunda maskeleri takınca dikkat çekmeye başladık” diye konuştu.

Guy Fawkes gününde düzenlenen gösteriler için Londra polisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinde Meclis binası ve Trafalgar meydanı kordon altına alındı.

Eylemciler, Londra’danın merkezinde sadece belli yerlerde kalmaları, polisin istemesi halinde maskelerini çıkarmaları ve yerel saatte 21.00’de dağılmaları koşuluyla izin verilmişti.