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Dünya

Londra yangınından sonra bulunamayan 79 kişi ölü sayıldı

Binada arama çalışmalarının halen devam ettiği de bildirildi

19 Haziran 2017 16:12

İngiltere'nin başkenti Londra'da yanan 24 katlı binadaki ölü sayısının 79'a yükseldiği açıklandı.

Londra polisinin açıklamasına göre, yangından sonra kayıp olan kişilerin de 'ölü'den sayıldığı duyruldu.

Binada arama çalışmalarının halen devam ettiği de bildirildi.

 

Ne olmuştu?

 

Londra'da 14 Haziran Çarşamba günü 24 katlı bir binada sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede binayı küle dönüştürmüştü.

Polis şefi Stuart Cundy yangından sonra ilk belirlemelere hayatını kaybedenleri 30 olarak duyurmuştu.

Polis şefi, "Yangından etkilenen ailelerin nasıl hissettiğini anlatabilmek için kelimeler yetersiz kalıyor, ancak sonuna kadar hak ettikleri yanıtları bulmak için yorulmadan çalışmak bizim görevimiz" demişti.

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