Londra yangınında toplam can kaybı aylarca bilinemeyecek

Londra Emniyet Müdürlüğü, 2 hafta önce 24 katlı Grenfell Tower adlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden ya da kaybolanların sayısının 80'e çıktığını duyurdu. Toplam can kaybı sayısının bu yıl tespit edilmesinin ise düşük ihtimal olduğu açıklandı.

Emniyet yetkilisi Fiona McCormack, toplam can kaybının ancak arama ve kurtarma çalışmaları sona erdiği zaman netleşeceğini söyledi.

Yetkililerin binada yaşayanların yakınlarını, kayıpların canlı bulunma ihtimalinin düşük olduğu konusunda uyardıklarını belirten McCormack, "Dairelerin içinde korkunç bir yıkım var" dedi.

Londra'nın batısındaki Kuzey Kensington bölgesinde bulunan sosyal konutta çıkan yangında çoğu bu binada olmak üzere 151 ev hasar gördü.

Şu ana kadar hayatını kaybettikleri tespit edilen kişilerin, binada bulunan 129 dairenin 23'ünde oturdukları belirtiliyor.

Yangının bir buzdolabının alev almasından çıktığı ancak yanıcı madde kullanılan dış cephe kaplaması nedeniyle hızla bina geneline yayıldığı düşünülüyor.

Emniyet yetkilileri, yangın sırasında bazı kişilerin alevlerden kurtulmak için üst katlara yöneldiğini ve bu nedenle de belli dairelerde çok sayıda kişinin toplanmış olabileceğinin düşünüldüğünü söylüyor.

Başbakan May: 120 bina güvenlik testini geçemedi

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Grenfell Tower'daki yangının ardından 120 farklı binada yapılan testlerde kullanılan mantolama malzemesinin güvenlik testlerini geçemediğini ve bunun da çok uzun bir süredir yasal düzenlemelerin ihlal edildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Theresa May, mantolamada kullanılan malzemenin düzenlemelere uygun olmadığını belirterek, bu malzemeyi üreten şirketin bu panellerin satışını durdurduğunu da sözlerine ekledi.

May, "Kaplamanın yanıcılık testini geçemediği çok sayıda bina olmasından da görüldüğü gibi... bu mesele çok daha geniş bir konu" dedi.