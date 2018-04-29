Londra Yangını: Öfke artarken, kentte eylemler

Londra'da şu ana dek 30 kişinin öldüğü açıklanan Grenfell Tower yangınından etkilenenlere destek verilmesi talebiyle eylemler düzenlenmeye başlandı.

50 ila 60 kişilik bir grup, Kensington ve Chelsea Belediyesi binasını basarken, yangın nedeniyle evsiz kalanların "hemen şimdi" yardıma ihtiyaçları olduğu talebi dile getiriliyor.

Başbakan Theresa May'in yangından sağ kurtulanlarla buluştığu salonun etrafında da eylemciler toplanırken, başbakanlık binasının bulunduğu Downing Street'te de eylem yapıldı.

Bakanlıkların bulunduğu Whitehall bölgesinden geçen barışçıl eylemciler Downing Street'in girişinde polis kordonu tarafından durduruldu.

Daha sonra grup kentin merkezindeki Oxford Street'te oturma eylemi yaptı ve daha sonra yakındaki BBC binasının önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Faciadaki ölü sayısı en az 30'a yükselirken, Başbakan May 5 milyon sterlinlik acil giyim, gıda ve yiyecek yardım fonu oluşturulduğunu açıkladı.

Yangındaki kaybalonların sayısının da 70 dolayında olduğu belirtilirken, ölen 30 kişinin de kayıp sayısına dahil olduğu vurgulanıyor.

Polis, yangının kasten başlatıldığına işaret eden hiçbir şey olmadığını da söylüyor.

Londra'daki ilk protesto eylemci 15:00 dolayında başladı ve daha sonra çok sayıda kişi protestoya destek vermeye başladı.

16:30 itibariyle de bir grup protestocu binaya girdi.

Bir eylemci, "Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. İnsanlar çok öfkeli. Bu insanlar sokaklarda yatmamalı" dedi.

Belediye binasının önündeki eylemin organize edenler, belediye yetkililerinin kendileriyle konuşmadığını, bunun yerine yazılı bir açıklama yayımlayıp, olaydan etkilenenleri mümkün olduğunca aynı bölgeye yerleştirme ve yardım fonu sözü vediğini aktardı.

Ancak eylemcilerin taleplerinden biri olan, binada yaşayanların isim listesini vermedikleri kaydedildi.

Eylemci Mustafa El Mansur "İnsanlar aldıkları yanıtlardan tatmin olmadı. Öfkelendiler ve binaya yürüdüler. İçeri zorla girmediler. Sadece konuşmak için giriş salonuna gittiler." dedi.

Başbakan ve yanan binada yaşayanların buluştuğu salonun dışında da protesto vardı.

May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ve Londra Belediye Başkarı Sadık Khan gibi olayın hemen ardından, yangından etkilenenlerle buluşmaması nedeniyle eleştiriliyor.

May'e kalabalığın tepskisi sorulduğunda, hükümetini savundu ve "Şu anda tamamen destek vermeye odaklanmış durumdayım. Hükümet gereken parayı buluyor ve neler olduğunun tam anlamıyla araştırılacağını ve insanlara yeni barınma alanları verileceğini garanti ediyor" dedi.

Westminster'da toplanan büyük bir grup eylemci de Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street'e yürüdü.

Kalabalık "Grenfell için adalet" "May gitmeli" ve "Ellerinizde kan var" yazılı pankartlar taşıdı.