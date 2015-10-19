Londra toplu taşımasında ırkçılık: Eğer o b.ku konuşacaksan Türkiye'ye dön!

İngiltere’nin başkenti Londra’da toplu taşımayı kullanan bir Türkiye göçmeni, Türkçe konuştuğu gerekçesiyle ırkçı bir adamın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Türkiye’den İngiltere’ye göç eden adama, “Farklı bir dil kullanıyorsun ama kimse ne dediğini bilmiyor. Eğer o b.ku konuşacaksan Türkiye’ye geri dön” diye bağıran bir kişi, Türkiye göçmenin “ücretsiz haklar” sebebiyle İngiltere’de olduğunu iddia etti.

Daily Mail'de yer alan videoya göre, üç dakikadan uzun süren görüntülerde, genç bir İngiliz'in, kendisinden oldukça yaşlı bir Türk'e hakaretler yağdırıp, İslam karşıtı ifadeler kullandığı duyuluyor. Yanında bebek arabası olduğu görülen İngiliz, ülkesinde "bedavacılık yapmakla" suçladığı göçmene, Türkiye'ye dönmesini söylüyor. Görüntülerin sonunda "Bu otobüs durduğunda, yürütecin de uçacak" diyen saldırgan, ardından da dediğini yapıyor ve Türk'ün yürütecini aşağı atarak beraberideki bebek arabasıyla birlikte otobüsten iniyor. Videonun sonunda, otobüsten inen ırkçının, "UKİP'e (İngiltere'nin sağcı partisi) oy verin" diye bağırdığı duyuluyor.

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, olayın 17 Ekim Cumartesi günü yaşandığının tahmin edildiği ve Haringey bölgesinde görevli polislerin olayı soruşturduğu kaydedildi. Görüntünün tam olarak ne zaman ve nerede kaydedildiğinin tespit edilmeye çalışıldığının belirtildiği açıklamada, görüntünün "ırkçı ve İslamafobik taciz içerikli" olduğu bildirildi.

Olayın, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Londra'nın kuzeyindeki Tottenham semtinde, A10 Caddesi'nde seyreden bir otobüste gerçekleştiğine inanıldığını belirten polis yetkilileri, olayla ilgili bilgi sahibi olanların kendileriyle irtibata geçmeleri çağrısında da bulundu.