Londra Thames Nehri’ne yüzen bisiklet yolu

Londra’da trafik yoğunluğu nedeniyle sık sık rastlanan bisiklet kazalarını önlemek amacıyla, Thames Nehri’nin güney kıyısı boyunca nehir üzerinde yüzen bir bisiklet yolu projesi gündeme geldi. River Cycleway Consortium adlı mimarlık şirketine ait projede, Avustralya’nın Sydney kentindeki ünlü Opera Binası’nın tasarımcısı mühendislik şirketi de yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, özel finanse edileceği söylenen ve tasarım ayrıntıları henüz açıklanmayan bisiklet yolunun 965 milyon dolara mal olması öngörülüyor. Köprünün bakım ve onarım masrafları içinse yolu kullanacak olan bisikletçilerden her sefer için 1,5 sterlinlik (yaklaşık 2.3 dolar) ücret alınması planlanıyor.

Thames Deckway adı verilen yolun giriş rampaları, dinlenme noktaları ve uydu üzerinden hava ve yol durumu bilgisi verecek tabelalar içereceği belirtiliyor. Nehirdeki gel-gitle alçalıp yükselecek Deckway’in aydınlatma ve diğer ihtiyaçları ise güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiyle giderilecek.

Projenin onay alması halinde iki yıl içinde tamamlanması ve saatte 12 bin bisikletin geçmesi beklenen yolun kent içindeki geçiş süresini yarım saat kısaltması öngörülüyor. Proje, önümüzdeki on yıl içinde nüfusunun yüzde 12 artması beklenen Londra’da, bisikletle seyahati daha kolay ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan girişimlerden biri. Bu amaçla geçen yıl da başka bir İngiliz mimar havada asılı SkyCycle bisiklet yolu projesini önermişti.

Ayrıca kendisi de bisiklet kullanan Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, Londra’da bir “bisiklet devrimi” gerçekleştirmek istediğini ve motorlu taşıtlardan tümüyle ayrı bir bisiklet yolu yaptırmak istediğini belirtmişti.

Londra merkezinde bisikletler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde toplam trafiğin yüzde 25’ini oluşturuyor. 2006-2011 yılları arasında bisiklet kazalarında yüzde 50 artış gözlendi. Londralıların Thames Nehri boyunca zevkli bir bisiklet yolculuğu yapmasının önündeki en büyük engel ise projeyi hayata geçirecek finansman sorunu.

Benzer projeler Kanada ve Avustralya’da da hayata geçirilmeye çalışılıyor. Hollanda’nın Eindhoven kenti ile Avrupa’nın bisiklet başkenti olarak bilinen ve kent sakinlerinin yüzde 50’sinin ulaşım için bisiklet kullandığı Kopenhag’da ise çoktan uygulamaya konmuş bile.