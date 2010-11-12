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Dünya

Londra striptiz kulüplerine savaş açtı

Londra'daki çok sayıda semtin belediye başkanları bir araya gelerek artık daha fazla striptiz kulübü açılmamasını istedi...

12 Kasım 2010 02:00

T24 - Londra'daki çok sayıda semtin belediye başkanları bir araya gelerek artık daha fazla striptiz kulübü açılmamasını istedi.


Yüzyılın başından bu yana Londra, yetişkin eğlence sektörünün her geçen gün büyüdüğü bir merkez haline gelmiş durumda.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre İngiltere'de kucak dansı kulüplerinin sayısı 2004 yılından bu yana ikiye katlanarak 300'ü geçti.

Bu kulüplerin dörtte biri ise başkent Londra'da bulunuyor.

Striptiz kulüplerinin bu yıl başına kadar özel işletme ruhsatı almaları gerekmiyordu.

Ruhsat almak zorlaşıyorBu da belediyelerin bir biri ardına yeni kulüplerin açılmasını önlemelerini zorlaştırıyordu.

Ama Nisan ayında İngiltere ve Galler'de yerel yetkililere yeni yetkiler tanıyan kararla, striptiz kulüplerine, artık özel işletme ruhsatı şartı koşabilecek.

Londra'daki 32 belediyeden 10'u striptiz kulüplerine ilişkin düzenlemeleri gözden geçirmekte olduklarını bildirdi.

Sekiz belediye ise bundan böyle yeni kulüp açılmasına izin vermeme yolunda öneride bulundu.

Kucak Dansı Derneği'nin başkan yardımcısı Chris Knight ise "Kasaba ve kentlerin bu tür kulüplere doymuş olmaları mümkün." dedi ancak işletmeleri bundan dolayı cezalandırılmamaları gerektiğini vurguladı.

Knight ayrıca bu sektörde çalışan 30 bin genç kadın olduğunu ve bu kişilerin ekonomiye katkılarının milyarlarca sterlini bulduğunun altını çizdi.


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