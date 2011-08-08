Londra sokakları yine karıştı!

T24

İngiltere yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, polisin yolda bir adamı durdurarak üstünü aramak istemesi üzerine göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.





Bu durum Londra'da şiddetin 3. gecede de devam edeceği yolunda endişelerin doğmasına yol açtı.





Bazı göstericilerin mağazaların camlarını kırdığı, çöpleri, süpermarket arabalarını polislerin üzerilerine fırlattıkları ifade edilen haberde, güvenlik güçlerinin Hackney Merkez İstasyonu bölgesini kordon altına almaya çalıştığı kaydedildi.









İÇİŞLERİ BAKANI KONUŞTU







İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May’den olaylarla ilgili bir açıklama geldi.





May, başkentte hafta sonunda meydana gelen olaylarda 215 kişinin göz altına alındığını, şimdiye kadar 27 kişi hakkında dava açıldığını, 35 polisin yaralandığını ifade etti.





Londra'da olayların polisin bir kişiyi öldürmesi üzerine çıktığı kaydedilirken, birçok kişi olaylara işsizliğin, vurdumduymaz politikaların neden olduğu, yıllardır Londra'da bu şiddette bir kargaşalığın, fırsattan istifade yağmacılığın yaşanmadığı kaydediliyor.











