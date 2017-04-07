Londra saldırısında Thames Nehri'ne düşen kadın öldü

22 Mart'ta Londra'da İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda Thames Nehri'ne düşen Romanya vatandaşı Andreea Cristea hayatını kaybetti.

31 yaşındaki Andreea Cristea, saldırgan aracını Westminister Köprüsü üzerinde yürüyen kalabalığın üzerine sürdüğü sırada nehre düşmüştü.

Yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olan 31 yaşındaki Cristea, saldırıda hayatını kaybeden beşinci kişi oldu.

Saldırgan Khalid Masood, Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdükten sonra parlamento binası dışında silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü.

Masood burada bir başka polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.