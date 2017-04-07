T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Londra saldırısında Thames Nehri'ne düşen kadın öldü

31 yaşındaki Cristea, saldırıda yaşamını yitiren beşinci kişi oldu

07 Nisan 2017 14:02

22 Mart'ta Londra'da İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda Thames Nehri'ne düşen Romanya vatandaşı Andreea Cristea hayatını kaybetti.

31 yaşındaki Andreea Cristea, saldırgan aracını Westminister Köprüsü üzerinde yürüyen kalabalığın üzerine sürdüğü sırada nehre düşmüştü.

Yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olan 31 yaşındaki Cristea, saldırıda hayatını kaybeden beşinci kişi oldu.

Saldırgan Khalid Masood, Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdükten sonra parlamento binası dışında silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü.

Masood burada bir başka polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ParlamentosuRomanyaAndreea CristeaMartCristeaMart LondraThames NehriWestminister KöprüsüKhalid Masood Westminster KöprüsüIrakDevleti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24