Londra saldırısında ölenler için yapılan saygı duruşuna katılmamışlardı; Suudiler özür diledi

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF), Suudi milli takım oyuncuları Londra köprüsü saldırısı için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuna gerektiği gibi katılmadığı için özür diledi.

SAFF, Suudi futbolcuların saldırının mağdurları ve ailelerine bilinçli bir şekilde saygısızlıkta bulunmadıklarını ve ‘içten’ bir şekilde özür dilediklerini duyurdu.

SAFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbolcular hiçbir şekilde terör kurbanlarının hatıralarına saygısızlık etmek ya da kurbanların ailelerini, arkadaşlarını veya saldırıdan etkilenen hiçbir bireyi üzmek niyetinde değildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu her türlü terör ve aşırılık eylemlerini kınarken, saldırının kurbanlarına, İngiltere hükümetine ve halkına içten baş sağılığı dileklerini sunar."

"Kültür farkı ile ilgili değil"

2018 Dünya Kupası elemeleri için Suudi Arabistan’ın Avustralya ile karşılaştığı maç öncesi ikisi Avustralyalı olan 3 Haziran Londra terör saldırısı kurbanları için saygı duruşunda bulunulmuştu. Avustralyalı futbolcular saygı duruşu için orta saha yuvarlağında sıralanırken, Suudi Arabistanlı futbolcuların dağınık ve hareketli bir şekilde durması tepkilere neden olmuştu. Avustralyalı milletvekili Anthony Albanese yaşanan olayı ‘utanç verici’ diye nitelendirirken, Avustralyalılar tepkilerini sosyal medyada gösterdiler. Bir dakikalık saygı duruşunu düzenleyen Avustralya Futbol Federasyonu, ‘saygı duruşu geleneğinin Suudi kültüründe olmadığı’ hakkında önceden bilgilendirildiklerini fakat ‘Suudi oyuncuların sahada yerlerini alırken geleneğe saygı duyacaklarının’ söylendiğini bildirdi. Bu durumun kültür farkından kaynaklanmadığını öne süren Avustralyalı vekil Albanese “Bu saygısız olmakla alakalı ve bunu utanç verici buluyorum” diye konuştu.