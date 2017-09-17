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Dünya
Deutsche Welle

Londra saldırısında ikinci gözaltı

Londra metrosunda düzenlenen saldırı ile ilgili olarak İngiliz polisinin, başkentte ikinci bir şüpheliyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Daha önce de liman kenti Dover'da 18 yaşında bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

17 Eylül 2017 18:04

Cuma günü Londra metrosunda düzenlenen ve 30 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyla ilgili olarak İngiliz polisinin ikinci bir şüpheliyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, cumartesi akşamı geç saatlerde Londra'nın batısındaki Hounslow semtinde 21 yaşında bir kişinin terör şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Polis cumartesi günü liman kenti Dover'da da 18 yaşında bir şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelinin buradan Fransa'ya geçmeye hazırlandığı tahmin ediliyor.

Manchester saldırısı ile benzerlik

Londra'da cuma günü sabah saatlerinde Parsons Green istasyonu yakınlarında bir kutu içine konan el yapımı patlayıcı insanlarla dolu metronun içinde infilak etmişti.

Patlamanın yol açtığı alevler ve ardından çıkan izdiham nedeniyle 30 kişi yaralanmış, İngiltere'de terör alarmı en yüksek seviye olan "kritik seviyeye" yükseltilmişti. Bu, ülkede olası bir saldırı ihtimalinin göz önünde tutulduğu anlamına geliyor.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenirken, BBC'nin haberinde bombanın Manchester'da mayıs ayında 22 kişinin olduğu saldırıda kullanılan bombayla aynı yapıya sahip olduğu iddia edildi. Londra metrosundaki saldırı, İngiltere'de bu sene düzenlenen beşinci terör saldırısı.

Brexit'e rağmen AB ile güvenlik konusunda işbirliği sürecek

Öte yandan İngiltere hükümeti, Brexit'ten sonra da güvenlik alanında Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğinin eksiksiz bir şekilde sürmesini istiyor. AB ile müzakerelerde, güvenlik politikalarında İngiltere'nin ne gibi bir konumu savunacağına dair hazırlanan belgenin ana hatları kamuoyuna açıklandı.

Ayrıntıları pazartesi günü açıklanacak olan belge, Londra ile Brüksel arasındaki müzakerelerin 25 Eylül'de başlayacak dördüncü turuna temel oluşturacak. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, ülkedeki ve Avrupa'daki son terör saldırılarına dikkat çekerek, "AB'den çıkışın hazırlıkları sürerken, güvenlik, adlı kovuşturma ve ceza hukuku alanlarında işbirliğinin devamının güvence altına alınması büyük önem taşıyor" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,dpa/AÜ,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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