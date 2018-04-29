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BBC Türkçe

Londra saldırısına dünyadan tepkiler

Londra'nın merkezinde 7 kişinin öldüğü saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron, her zamankinden daha çok İngiltere'nin yanında olacakları sözü verdi. Merkel, "dehşet ve yası" paylaştıklarını belirtti. ABD Başkanı Trump ise, seyahat yasağını savundu.

29 Nisan 2018 20:30

Dünya liderleri Londra'nın merkezindeki London Bridge ve köprü yakınlarındaki Borough Market'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 48 kişinin de yaralandığı saldırıyı kınayan açıklamalar yaptılar.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin her zamankinden de fazla yanında olduklarını söyledi.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, dualarının İngiltere halkıyla olduğunu ve dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Birinin durumu ağır olmak üzere iki Fransız vatandaşı ve bir Avustralya vatandaşının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, "sınırları aşarak dehşet ve yası bir olarak yaşadıklarını" söyledi.

"Almanya adına, terörün her şekline karşı savaşta kararlılıkla İngiltere'nin yanında olacağımızı yineliyorum."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus liderin "İngilizlere en derin başsağlığı dileklerini ilettiği ve saldırıyı kınadığını" ifade etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Twitter'dan yaptığı açıklamada gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan attığı mesajla, seyahat yasağını savundu.

Trump "Uyanık, zeki ve sert olmalıyız. Mahkemelerin haklarımızı geri vermesi gerekiyor. Ekstra güvenlik önlemi olarak seyahat yasağına ihtiyacımız var" dedi.

Donald Trump ikinci tweetinde ise, "ABD, İngiltere ve Londra için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Sizinleyiz. Tanrı sizi korusun" yazdı.

ABD Başkanı, nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının geçici olarak ABD'ye girişini yasaklayan bir kararname imzalamış ancak federal mahkemeler bu kararı bozmuştu.

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