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Dünya

Londra saldırısı sonrası ABD'den uyarı

Saldırının ardından AB Bakanı Çelik'ten de açıklama geldi

22 Mart 2017 23:17

ABD Dışişleri Bakanlığı, Londra’daki saldırıya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Londra’da yaşayan Amerikalıları, olay yeri yakınlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın bilgilendirildiği kaydedildi. Beyaz Saray’a girişi esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Londra’daki saldırı ile ilgili gelişmelerden haberdar olduğunu ifade etti. Beyaz Seray Sözcüsü Sean Spicer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. 
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, olayın yakından incelediği bildirilerek Londra’da yaşayan Amerikalılara olay yeri yakınlarından uzak durmaları uyarısı yapıldı. Sözcü Mark Toner, İngiltere’ye desteğe hazır olduklarını söyledi. Londra’daki ABD Büyükelçiliğinin gelişmeleri takip ettiğini de sözlerine ekleyen Toner, olaydan etkilenen Amerikalılara yardıma hazır olduklarını yineledi. 

 

AB Bakanı Çelik'ten açıklama

 

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere'de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. İngiltere AB Bakanı Alan Duncan'a dayanışma mesajımızı ilettim.Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir." dedi.

 

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