-LONDRA SAKİN BİR GECE GEÇİRDİ LONDRA (A.A) - 10.08.2011 - İngiltere'deki kundaklama ve yağmalama olaylarının ardından başkent Londra sakin bir gece geçirirken, aralarında Manchester, Liverpool ve Birmingham'ın da yer aldığı 7 şehirde olaylar yaşandı. Londra'nın Tottenham semtinde hafta sonu siyahi bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan şiddet olaylarının dördüncü gecesi, toplam 16 bin polisin görevlendirilmesinin de etkisiyle başkentte sakin geçti. Ancak Manchester, Salford, Liverpool, Wolverhampton, Nottingham, Leicester ve Birmingham şehirlerinde şiddet olayları yaşandı. Manchester ve Salford'da gençlerden oluşan kalabalığın bazı binaları ve araçları ateşe verdiği ve olaylarda şimdiye kadar 47 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Liverpool'da isyancılar ve polis arasında çatışma çıkarken, Birmingham şehir merkezinde bir grup genç mağazalara zarar verdi. İngiltere Başbakanı David Cameron, bu sabah kabinesini tekrar toplayacak. Bu arada, yaz tatilinde olan İngiliz Parlamentosu da yarın olağanüstü toplanacak. Olaylarda şimdiye kadar ülke genelinde 525'den fazla kişi gözaltına alındı. -AŞIRI SAĞCILAR İSYANI BASTIRACAK İngiltere'de aşırı sağcılar, ülkede yüzlerce gencin katıldığı gösterileri bastırmak için sokaklara dökülmeye hazırlanıyor. Aşırı sağcı örgüt İngiliz Savunma Ligi'nin lideri Stephen Lennon, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, örgütün bin kadar üyesinin, örgütün merkezi olan Luton'da ve Manchester dahil olmak üzere kargaşanın yaşandığı diğer bölgelerde sokaklara dökülmeyi planladığını söyledi. Lennon, örgütün bazı üyelerinin, şimdiden göstericileri dağıtmaya çalışmak için gruplar halinde gezdiklerini ifade ederek, yüzlerce kişinin bugün ilerleyen saatlerde kendilerine katılacağını kaydetti. Stephen Lennon, "Ayaklanmaları durduracağız, polis bununla baş edemiyor" dedi. İngiliz Savunma Ligi'nin, Norveç'te 22 Temmuz'da başkent Oslo ve Ütoya Adası'ndaki kanlı saldırıları düzenlediğini itiraf eden Anders Behring Breivik'e ilham kaynağı olduğu belirtiliyordu.