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Dünya

Londra polisinden Türkçe Twitter hesabı

Hesabın adı @MPSTurkce olarak duyuruldu

22 Mart 2016 19:14

İngiltere'nin başkenti Londra'nın emniyetini sağlayan Metropolitan Polis Servisi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkçe hesap açtı.

Sputnik’in haberine göre, Londra polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkçe mesajların atıldığı Twitter hesabının kullanıcı adının ‘@MPSTurkce' olduğu duyuruldu.

​Birleşik Krallık'ta yerleşik Türkçe konuşan toplumun hesap aracılığıyla, başkentin emniyetine dair gelişmeler ve çağrılardan haberdar edilmesi, ayrıca suçların önlenmesine yönelik hazırlanan tavsiyelere de erişim sağlaması amaçlanıyor.

Polis açıklamasında, yeni uygulamayla ilgili ifadelerine yer verilen Türk kökenli polis memuru Erdal Yıldıran, sosyal medyanın günlük hayatta giderek sıklaşan kullanımına dikkati çekerek, bunun artık polisin işinin önemli bir parçası haline geldiğine işaret etti. Yıldıran, uygulamayı İngilizce'yi birincil dil olarak konuşamayanlara erişmek için atılan bir adım olarak tanımladı.

​Başkomiser Pat Brown da Türkçe konuşan topluma sosyal medya üzerinden erişim ihtiyacı tespit edildiğini belirterek, Twitter'da yeni bir dilde hesap açmanın bu duruma yönelik en doğal çözüm ve gelişim için fırsat olduğunu bildirdi.

​Twitter hesabı 29 Şubat'tan beri kullanılıyor.

 

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