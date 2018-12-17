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Dünya

Londra polisi, sokaktaki suçluları yüz tanıma sistemiyle tespit edecek

Yüz tanıma teknolojisi etik olarak birçok tartışmayı beraberinde getirdi

17 Aralık 2018 16:45

Londra Metropolitan polisi halka açık alanda yüz tanıma sistemlerini devreye sokmaya hazırlanıyor. İngiliz polisi, pazartesi ve salı günleri sekiz saat boyunca İngiltere’nin başkenti Londra şehir merkezinde belli bölgelerde yüz tanıma teknolojisini test edecek.

Polis departmanın 17-18 Aralık tarihlerinde test edeceği yüz tanıma teknolojisi, etik olarak birçok tartışmaya konu oldu. Uygulama, “izleniyor olma psikolojisi”, “kişisel alan”, “Big Brother is watching you” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Yeni sistem, Soho, Piccadilly Circus ve Leicester Square civarında test edilecek. Suçluları tespit etmeye yönelik uygulamada, halka bilgilendirme broşürleri dağıtılacak ve üniformalı polisler suçluları yüz tanıma sistemiyle tespit etmeye çalışacak. Metropolitan polisinden yapılan açıklamaya göre, sistemi kullanmak istemeyen ya da reddeden vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanmayacak ya da şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmayacak.

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