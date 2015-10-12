Londra polisi nöbete son verdi



Londra polisinden yapılan açıklamada, Assange'ın sığındığı, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği önünde üç yıldır devam eden polis nöbetinin sona erdirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Julian Assange'ı tutuklama operasyonumuz devam edecektir ve eğer büyükelçilikten ayrılmaya kalkışırsa kendisini tutuklamak için her türlü çabayı göstereceğiz. Ancak polisi sürekli nöbette tutmaya artık gerek kalmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada kararın, içişleri ve dışişleri bakanlıklarıyla görüşülerek alındığı belirtilerek, emniyetin kaynak ve imkânlarının sınırsız olmadığı vurgulandı.

İngiliz polisinin büyükelçilik binasının önünde 3 yıldır, 7 gün 24 saat nöbet tutmasının vergi mükelleflerine maliyetinin 11,1 milyon sterlini bulduğu kaydediliyor.

19 Haziran 2012'de İngiltere'deyken, hakkındaki İsveç'e iade kararının ardından Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, üç yıldır elçilik binasının bir odasında yaşıyor.