Londra Polis Teşkilatı, Covid kapanması dönemlerine Başbakanlık'ta verilen partilerle ilişkin inceleme başlatacak

Londra Polis Teşkilatı (Met), Britanya'da Downing Sokağı'nın ülkedeki Covid kapanmaları döneminde gerçekleştirdiği partilerle ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

Britanya'da Başbakanlık, Covid salgınındaki kapanma döneminde Downing Sokağı'nda verilen birden fazla partinin tepkisiyle karşı karşıya.

Met Polis Teşkilatı'ndan Dame Cressida Dick, birden fazla partiyle ilgili inceleme yapılacağını söyledi.

Dick, Polis Teşkilatı'nın tarafsız davrandığını belirterek, Downing Sokağı'na ilişkin suçlamaların yaratığı "derin endişeyi" anladığını söyledi.

Britanya'da Başbakanlık Ofisi'nin Covid kapanmaları döneminde birden fazla parti verdiği ortaya çıktı. Bu partilerin birçoğunda bulundan Başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesine yönelik tepkiler hem muhalefetten hem de kendi partisinden yöneltildi. Johnson, partilerle ilgili özür dilemiş, "uğradığı" ve "iş toplantısı olarak gördüğü" yönünde açıklamalar yapmıştı.