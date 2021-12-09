Londra Polis Teşkilatı, Britanya'da 10 Numara'nın Noel partisi iddialarına ilişkin soruşturma başlatmayacak

Londra Polis Teşkilatı, Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin geçen yıl Noel’de yaptığı iddia edilen partiye ilişkin kanıt yetersizliği nedeniyle soruşturma başlatılmayacağını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Britanya’da hükümet geçen yıl Noel’de Başbakanlık Ofisi’nin düzenlediği iddia edilen bir Noel partisi nedeniyle baskı altında. Ülkede Covid-19 önlemlerinin ve yasakların uygulandığı dönemde parti yapıldığı, Başbakan Boris Johnson tarafından reddedildi.

Başbakanlık Ofisi’nin Covid kurallarını ihlal ettiğine ilişkin iddialara karşılık, Londra Polis Teşkilatı, kanıt yetersizliği nedeniyle bir soruşturma başlatılamayacağını söyledi.

Tepki çeken video

Partiye ilişkin iddialar sonrası Başbakan Boris Johnson’ın danışmanlarından birinin 22 Aralık 2020’de çektiği, Noel partisiyle ilgili şakalaştığı bir video ortaya çıkmıştı.

Video, partinin düzenlendiği ve Covid kurallarının ihlal edildiğine ilişkin şüpheleri artırmıştı. Başbakan Boris Johnson, videoda Covid kurallarını hafife alan tutum nedeniyle özür dilemiş ancak partinin gerçekleşmediğini yeniden vurgulamıştı.

Tepkilerin ardından videoda görünen, Başbakan’ın eski sözcüsü görevinden istifa etti.