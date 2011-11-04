-Londra, Paris ve Frankfurt borsaları yükselişle açıldı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 04.11.2011 - Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt borsaları yükselişle açıldı. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,62 (34,34 puan) değer kazanarak 5.579,98 puana yükseldi. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,69 artarak 6.175,43 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,57 yükselerek 3.213,13 puan oldu. Avrupa'da dün borsalar yükselişle kapanmıştı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dünü yüzde 1,12 (61,54 puan) değer kazanarak 5.545,64 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,81 (167,55 puan) artarak 6.133,18 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 2,73 (84,88 puan) artarak 3.195,47 puandan tamamlamıştı.