-Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kazandı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 02.11.2011 - Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt borsaları açılışta yükseldi. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,51 (27,48 puan) değer kazanarak 5.449,05 puana yükseldi. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 1,08 artarak 5.897,48 puan ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 1,61 artarak 3.117,88 puan oldu. Avrupa'da dün borsalar gerilemişti. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,21 değer kaybederek 5.421,57 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 5 azalarak 5.834,51 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yüzde 5,38 azalarak 3.068,33 puandan günü tamamlamıştı.