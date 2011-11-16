-Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kaybetti LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 16.11.2011 - Avrupa borsaları, Avrupa'nın borç krizinin yarattığı endişelerle değer kaybetti. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,64 (35,40 puan) değer kaybederek 5.482,04 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,63 azalarak 5.895,93 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,27 azalarak 3.040,93 puan oldu. Avrupa'da dün borsalar yükselmişti. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 0,03 değer kaybederek 5.517,44 puandan, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,92 düşerek 3,049,13 puandan ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 0,87 artarak 5,933,14 puandan günü tamamlamıştı.