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Ekonomi

Londra, Paris ve Frankfurt borsaları yükselişle açıldı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A)

19 Ekim 2011 13:32

-Londra, Paris ve Frankfurt borsaları yükselişle açıldı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 19.10.2011 - Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt borsaları yükselişle açıldı. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,97 (52,23 puan) değer kazanarak 5.462,58 puana yükseldi. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 0,55 artarak 5.909,58 puana ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 0,85 değer kazanarak 3.167,75 puana çıktı. Borsaların yükselişle açılmasında, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin, ''Almanya ve Fransa'nın, kapsamlı bir planın parçası olarak Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) 2 trilyon avroya çıkarılması konusunda anlaştığı'' haberi etkili oldu. Londra Borsası'nda dün FTSE-100 Endeksi yüzde 0,48 değer kaybederek 5.410,35 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 0,79 gerileyerek 3.141,20 puandan kapanmıştı. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi ise yüzde 0,31 artarak 5.877,41 puana yükselmişti.

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