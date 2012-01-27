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Ekonomi

Londra, Paris ve Frankfurt borsaları açılışta geriledi LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A)

27 Ocak 2012 12:23

-Londra, Paris ve Frankfurt borsaları açılışta geriledi LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 27.01.2012 - Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kaybetti.  Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,52 (30,11 puan) değer kaybederek 5.765,09 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,49 azalarak 6.507,77 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,54 azalarak 3.345,07 puan oldu. Avrupa'da Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi dün yüzde 1,26 değer kazanarak 5.795,20 puandan, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 1,84 artarak 6.539,85 puandan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 1,53 artarak 3.363,23 puandan günü tamamlamıştı.

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