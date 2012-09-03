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Spor

Londra Paralimpik Oyunları'nda Özlem Becerikli'den bronz madalya

118 kilo kaldıran Özlem Becerikli bronz madalyaya uzandı

03 Eylül 2012 00:06

Londra Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar 56 kiloda podyuma çıkan milli halterci Özlem Becerikli, bronz madalya kazandı

Excel Arena'da yapılan müsabakalarda, ilk hakkında 115, ikinci hakkında 117 ve son hakkında da 118 kilo kaldıran Özlem Becerikli bronz madalyaya uzandı. Bu sıklette Mısırlı Fatma Omar, 143 kiloluk kaldırışıyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Nijeryalı Lucy Ejike de 135 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu. 
 
 

Halterde 3 madalya

 
 
Türkiye , 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda halterde 1 altın , 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Oyunların ilk gününde 40 kiloda podyuma çıkan Nazmiye Muslu, 109 kiloluk kaldırışıyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. 44 kiloda mücadele eden Çiğdem Dede, 105 kiloyla gümüş madalyanın sahibi olurken, podyuma çıkan son milli halterci Özlem Becerikli de 118 kiloluk barı kaldırarak bronz madalyaya ulaştı. 
 
Türkiye , ayrıca Paralimpik Oyunları'nda halter branşındaki ilk madalyalarını da Londra 2012'de almış oldu.
 

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