Londra Olimpiyat Oyunları'na muhteşem açılış

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları muhteşem bir törenle başladı. 10 bin sporcunun yarışacağı ve 17 gün sürecek olimpiyatın açılış töreninde Türk kafilesinin önünde bayrağı milli voleybolcu Neslihan Darnel taşıdı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu kabul edilen Olimpiyat Oyunları'nın 30'uncusu, muhteşem bir açılış töreniyle başladı. Sanat yönetmenliğini Oscarlı yönetmen Danny Bole'un yaptığı törende 10 bin gönüllü görev aldı. Organizasyonda Olimpiyat Stadı'nın içine koyun, at, inek, keçi, ördek, kaz, tavuk gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra bacası tüten bir köy evinin yer aldığı örnek bir İngiliz köyü kuruldu.

27 milyon sterlin harcandı

27 milyon sterlin harcanarak hazırlanan ve yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği tahmin edilen açılış töreninde, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ve ünlü film karakteri James Bond rolüyle tanınan aktör David Craig'in oynadığı kısa bir film gösterildi. Filmde, James Bond rolündeki David Craig, Kraliçe Elizabeth'i Buckingham Sarayı'ndan helikopterle alarak Londra üzerinden Olimpiyat Stadı'na getirmesi gösterildi.

Başbakan Erdoğan da törende

Londra'da bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan da Olimpiyat Stadı'ndaki açılış törenini izledi. Türk sporcuların geçişi sırasında Başbakan ve eşi Emine Erdoğan protokolden sporculara el salladı. Seramonide Türk bayrağını milli voleybolcu Neslihan Darnel taşıdı.

Kraliçe ayakta alkışlandı

Kraliçe Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, bu filmin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jaques Rogge ile birlikte stada giriş yaptı. Kraliçe Elizabeth, Olimpiyat Stadı'na gelişinde tribünlerde bulunan seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Daha sonra işitme engelli çocuklar, İngiliz Milli Marşı'nı seslendirdi.

Öte yandan ünlü çocuk romanı karakteri ''Harry Potter'in yazarı JK Rowling, açılış töreninde ''Peter Pan''dan bir bölüm okudu. Hasta çocuklar için yapılan bu gösteride sahada 320 yatak kullanılırken, 600 dansçı görev yaptı.

114 Türk sporcu

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları, Türkiye için öncekilerden farklı bir anlam taşıyor. Nedeni Türkiye'nin organizasyona, tarihindeki en fazla branş ve en kalabalık sporcu kafilesiyle katılması. Tam 114 Türk sporcu madalya için ter dökecek. Türk bayan voleybol ve basketbol takımları da ilk defa Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak.

16 Branşta varız

Pekin’de 12 branşta temsilci gönderdiğimiz olimpiyatlarda bu kez 16 farklı dalda mücadele edilecek. Güreş, halter, boks, atletizm gibi branşların yanı sıra voleybol ve basketbol kadın takımlarımız, badminton, atletizm 4x400 bayrak, bayan güreş ve cimnastikte ilk kez olimpiyatlarda varlık göstereceğiz. Atıcılık, bisiklet, judo, okçuluk, masa tenisi, tekvando, yelken ve yüzme de Londra’da yarışacağımız diğer branşlar olacak.