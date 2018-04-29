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BBC Türkçe

Londra: Öfkeli yangın mağdurları belediye binasını bastı

Londra'da şu ana dek 30 kişinin öldüğü açıklanan Grenfell Tower yangınından etkilenen öfkeli kalabalık, Kensington ve Chelsea belediye binasını bastı.

29 Nisan 2018 20:30

Londra'da şu ana dek 30 kişinin öldüğü açıklanan Grenfell Tower yangınından etkilenenler, Kensington ve Chelsea belediye binasını bastı.

Belediye binasının önündeki protesto eyleminden kopan 50 ila 60 kişilik bir grup ellerinde bir dizi taleple binaya girdi.

Bir eylemci insanların evsiz kaldığını ve "derhal" yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Başbakan Theresa May ise Grenfell Tower yangınından kurtulanlarla buluşmasından sonra, acil gıda, giysi ve diğer masraflar için 5 milyon sterlinlik bir fon oluşturulduğunu belirtti.

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May ile toplantının yapıldığı binanın önünde de kızgın bir grubun eylemi vardı.

Bir kadın başbakan May'in binanın dışındakilerle konuşmayı redettiğini belirtti.

Belediye binasının önündeki eylemin organize edenler, belediye yetkililerinin kendileriyle konuşmadığını, bunun yerine yazılı bir açıklama yayımlayıp, olaydan etkilenenleri mümkün olduğunca aynı bölgeye yerleştirme ve yardım fonu sözü vediğini aktardı.

Ancak eylemcilerin taleplerinden biri olan, binada yaşayanların isim listesini vermedikleri kaydedildi.

Eylemci Mustafa El Mansur "İnsanlar aldıkları yanıtlardan tatmin olmadı. Öfkelendiler ve binaya yürüdüler. İçeri zorla girmediler. Sadece konuşmak için giriş salonuna gittiler." dedi.

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