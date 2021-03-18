Londra'nın dünyanın 2 numaralı finans merkezi ünvanı riskte

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Britanya'nın başkenti Londra, New York'un arkasında dünyanın iki numaralı finans merkezi olarak kalabilmek için mücadele veriyor.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana yayımlanan ilk Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde Londra büyük bir puan kaybına uğrasa da 2. sıradaki yerini korudu.

Z/Yen adlı düşünce kuruluş tarafından yayımlanan endekse göre Londra geçen eylül ayından bu yana 23 puan kaybetti. Britanya başkenti endekste artık Şangay'ın sadece 1 puan önünde bulunuyor. Onları Hong Kong ve Singapur takip ediyor.