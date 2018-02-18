T24 LogoT24 Logo
Dünya

Londra Moda Haftasında Ajda Pekkan rüzgarı (3)

(Ayrıntı eklendi) Celal Sönmez / 18 Şubat (DHA) - Londra Moda Haftası Kapsamı’nda Freemaso's Hall’da düzenlenen defilede mega star Ajda Pekkan ve ünlü modacı Zeynep Kartal Özçelik podyuma kol kola çıktı

18 Şubat 2018 13:30

(Ayrıntı eklendi)

Celal Sönmez / 18 Şubat (DHA) - Londra Moda Haftası Kapsamı’nda Freemaso\'s Hall’da düzenlenen defilede mega star Ajda Pekkan ve ünlü modacı Zeynep Kartal Özçelik podyuma kol kola çıktı.
Seçkin davetlilerin katıldığı ve Zeynep Kartal Özçelik tarafından büyük bir özenle hazırlanan defilede 25 özel koleksiyondan oluşan giysiler sergilendi. 
400 davetlinin katılımı ile gerçekleşen defilede Türkiye\'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, esi Esra Bilgiç, KKTC Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, Özgül Holding Başkanı Ömer Faruk Özgül, Ajda Pekkan\'nın yakın arkadaşı Janet Yılmaz ve Türk Hava Yolları Londra Bürosu yetkilileri de yer aldı.
Osmanlı İmparatorluğu\'nun farklı din ve etnik kökenlere mensup halkları kucaklayıcı yapısının vurgulandığı “Elbise-i Osmaniye” adlı fotoğraf sergisiyle başlayan gösterim saat 17:00’de defile ile devam etti.  Ajda Pekkan \"Kendi markamla ilk defa moda sektörüne adım attım. Müzikten sonra hayatımda ikinci tutkum hep moda olduğu için çok heyecanlandım\" dedi.  
Defilede giydiği ve üzerine yaldız desenleri bulunan, siyah bir elbiseyle dikkatleri üzerine çeken mega star seslendirdiği bir şarkıyla izleyicileri adeta coşturdu. Defilenin ardından Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, konuklara bir resepsiyon verdi.   

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AyrıntıSönmezDHALondra Moda Haftası Kapsamında Freemaso HalldaAjda PekkanZeynep KartalSeçkinTürkiye Londra Büyükelçisi Abdurrahman BilgiçEsra Bilgiç KKTC Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran Büyükelçilik Müsteşarı Cem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24