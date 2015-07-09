Londra metrosundaki grev, ulaşımı aksattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, günde yaklaşık 4 milyon kişinin yolculuk yaptığı metro hatlarında görevli personelin başlattığı 24 saatlik grev ulaşımı aksattı.

Dört çalışan örgütü Eylül ayında bazı hatlarda başlayacak olan 24 saatlik metro seferleri ve buna bağlı ücret artışları ve çalışma koşulları nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından dün akşam yerel saatle 18.30'dan itibaren seferleri durdurdu. 20 bin kadar çalışanın greve gittiği sanılıyor.

Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası (RMT) ile Maaşlı Ulaşım Çalışanları Birliği'nin (TSSA) destek verdiği grevin tüm hatları olumsuz etkilemesiyle Londralılar iş çıkışlarında alternatif ulaşım yollarına başvurmak zorunda kaldı.

Londra Ulaşım Kurumu'ndan (TFL) alternatif ulaşım seçeneklerine yönelik yolculara yapılan tavsiyeler arasında, mümkün olabildiği mesafe boyunca yürüme ve bisiklet kullanma yer alıyor. TFL ayrıca, milyonlarca kişiyi etkileyen grev süresince ulaşımın aksamaması için yaklaşık 200 ek otobüs seferi konulduğunu ve nehir botlarının sayısının arttırıldığını duyurdu.

Sendikalar, hafta sonu boyunca geceleri de hizmet verecek bazı metro hatlarında görevli kişilerin maaş ve çalışma koşullarının TFL'in yeni planlarından olumsuz etkileneceğini savunurken, TFL, hiçbir çalışandan mevcut programları dışında ek iş yapmalarının talep edilmediği ve gece servislerinde çalışacak 137 kişinin işe alınacağını bildiriyor.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne ve Londra'nın Türk kökenli Belediye Başkanı Boris Johnson, gece metrosunun Londra ekonomisine 2030 yılına kadar 6,4 milyar sterlin katkıda sağlayacağı iddiasında bulunuyor.

Londra metro ağındaki Central, Jubilee, Northern, Piccadilly ve Victoria hatlarının 12 Eylül'den itibaren hafta sonlarında 24 saat hizmet vermesi için hazırlık yapılıyor.