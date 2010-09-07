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Ekonomi

Londra metrosunda grev var

Londra'da metro çalışanları bir günlük greve başladı. Grevin ekonomiye zararının 50 milyon sterlini bulabileceği belirtiliyor.

07 Eylül 2010 03:00

T24- İngiltere'nin başkenti Londra'da bu akşamdan itibaren metro çalışanları bir günlük greve başladı.


Londra'da çok sayıda kişi metroyla ulaşımını sağlarken, yolculara grevden olumsuz etkilenmemeleri için otobüs, tren, bisiklet gibi alternatif ulaşım yolları öneriliyor.


Metro çalışanları, bilet ofislerindeki 800 kişinin işten çıkarılma planına tepki göstererek, grev kararı almıştı. 


Grevin İngiliz ekonomisine zararının 50 milyon sterlini bulabileceği belirtilirken, benzer grevlerin gelecek ay ve Kasım ayında da yapılması bekleniyor.


İngiltere'de ekonomideki bütçe açığını azaltmak için birçok alanda kesintilere gidiliyor.

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