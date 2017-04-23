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Spor

Londra Maratonu'nda Kenya rüzgarı

37. Londra Maratonu'nda Kenyalı Keitany, "sadece kadınlar" kategorisinde dünya rekoru kırarak birinci oldu. Erkeklerde de Kenyalı Wanjiru, birinciliği elde etti

23 Nisan 2017 20:12

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 37'ncisi düzenlenen Londra Maratonu'nu "sadece kadınlar" kategorisinde dünya rekoru kıran Kenyalı Mary Keitany, erkeklerde ise vatandaşı Daniel Wanjiru kazandı. 

Greenwich'ten başlayan ve Buckingham Sarayı'nın önünde sona eren maratonda, Kenyalı Mary Keitany, 2 saat 17 dakika 1 saniyelik derecesiyle "sadece kadınlar" kategorisinde İngiliz atlet Paula Radcliffe'e (2.17.18) ait rekoru kırarak şampiyon oldu.

Öte yandan Radcliffe, 2003 Londra Maratonu'nda "kadın-erkek karışık" kategorisinde yaptığı 2.15.25'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi konumunda bulunuyor.

35 yaşındaki Keitany'yi, Etiyopyalı sporcular takip etti. Tirunesh Dibaba 2.17.56'lık derecesiyle ikinci, Aselefech Mergia ise 2.23.08'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, yarışı ilk sırada bitirdi. Wanjiru 2 saat 5 dakika 48 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Kariyerinde ikinci kez Londra'da koşan Etiyopyalı Kenenisa Bekele 2.05.57'lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Bedan Karoki ise 2.07.41 ile üçüncü oldu.

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