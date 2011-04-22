-LONDRA KRALİYET DÜĞÜNÜNE HAZIR LONDRA (A.A) - 22.04.2011 - Heykeller temizlendi, yollar yenilendi, tribünler kuruldu ve şehir bayraklarla süslendi... İngiltere'nin başkenti Londra, bir hafta sonraki kraliyet düğününe hazır. İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi ve geleceğin kralı Prens William ile nişanlısı Kate Middleton, gelecek hafta cuma günü Westminster Kilisesinde evlenecek. Bin yıllık geçmişe sahip bu kilise, bugünlerde turistlerle dolup taşıyor. Düğünün yapılacağı yeri görmek isteyenler, 16 sterline (yaklaşık 40 TL), gotik mimariye sahip bu kilisenin içini gezebiliyor. Aralarında Türk turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor, fotoğraf çekiyor. Londra'da 12 yıldır yaşadığını söyleyen Türk vatandaşı Figen Öztürk Eskiköy, kalabalık olacağı için düğünü evinden, televizyondan izlemeyi tercih edeceğini AA'ya anlattı. Eskiköy, Prens William geleceğin kralı olacağı için, İngiliz halkının bu düğüne çok önem verdiğini söyledi. Seminere katılmak için Londra'ya geldiğini kaydeden Selda Soytürk Akyılmaz isimli Türk vatandaşı ise düğünü izlemek için Londra'da kalacağını belirterek, "Gelmişken bu havayı teneffüs etmek hoş oldu" dedi. Westminster kilisesini ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini söyleyen Meksikalı bir turist de, Prens William ve Kate Middleton ile ilgili kitaplardan satın aldığını ve düğünü merakla beklediğini söyledi. Norveçli bir turist ise, Westminster kilisesini giriş ücreti çok pahalı olduğu için gezmediğini, kraliyet düğününü "komik" bulduğunu, dolayısıyla çok ilgilenmediğini ifade etti. Westminster kilisesini sadece mimarisini görmek ve tarihini öğrenmek için gezdiğini kaydeden Kanadalı bir turist de, kraliyet düğününün ilgisini çekmediğini söyledi. -"MADENCİ DEDE"- Bu arada Londra'nın mağazaları da düğüne hazır. Dünyaca ünlü markaların bulunduğu Londra'nın merkezindeki Regent Street, düğün nedeniyle İngiliz bayraklarıyla süslendi ve birçok mağaza, vitrinlerini düğün konseptine göre tasarladı. Şehirde yoğun güvenlik önlemleri şimdiden alınıyor. Düğün kortejinin geçeceği yollar, bomba yerleştirilmesi olasılığına karşı polis köpeklerine kontrol ettiriliyor. 5 bin polisin görev yapacağı düğün günü, olası protestolara izin verilmeyecek. İngiliz kraliyet ailesinin yanı sıra 50 devlet başkanının katılması beklenen düğünün yapılacağı gün polis, protesto gösterisi için izin almak isteyen "aşırı İslamcı" bir grubun bu talebini reddetti. Öte yandan ülkede Kate Middleton'ın kökeninden, çiftin doğacak çocuğunun olası cinsiyetine kadar birçok konu konuşuluyor. Kate Middleton'ın soylu bir aileden gelmediği, babasının emekli bir harekat memuru, annesinin eski bir havayolu hostesi, büyük büyük dedesinin ise madenci olduğu bilgisi İngiliz basınında sık sık tekrarlanıyor. Prens William ve Kate Middleton'ın doğacak ilk çocuklarının, cinsiyeti ne olursa olsun tahtın bir sonraki varisi olabileceği belirtiliyor. İngiltere'de yazılı anayasa olmasa da mevcut kurallara göre sadece erkek çocukları kraliyeti devralabiliyor. Ancak İngiliz parlamentosunun değiştirmeyi planladığı kuralla, çiftin ilk bebekleri kız olsa da onun Kraliçe olabilmesi mümkün olacak. Ülkede resmi tatil ilan edilen 29 Nisan'da, çok sayıda sokak partisi ve kutlamalar yapılacak, ayrıca Londra'nın büyük parklarına düğünün canlı yayımlanacağı dev ekranlar kurulacak. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin izlemesinin beklendiği kraliyet düğünü, Youtube'dan da canlı yayımlanacak.