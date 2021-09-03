'Londra Köprüsü Operasyonu': Kraliçe II. Elizabeth'in ölmesi durumunda yapılacakları listeleyen plan sızdı

T24 Dış Haberler

Britanya hükümetinin Kraliçe II. Elizabeth'in ölmesi durumunda alacağı önlemler arasında resmi devlet hesapları için sosyal medya kısıtlamaları ve Twitter üzerinden retweet yapılmasının önlenmesi de olduğu belirtildi.

Politico'nun gördüğü gizli 'Londra Köprüsü Operasyonu' belgelerine göre Kraliyet Ailesi'nin internet sayfası Kraliçe'nin ölümünü doğrulamak için siyaha çevrilecek. Hükümet sayfalarında da siyah bir bayrak gösterileceği belirtildi. Hükümetin sosyal medya sayfaları zorunlu olmadığı sürece paylaşımda bulunmayacak.

Planlara göre Kraliçe'nin tabutu bir tören ile Buckingham Sarayı'ndan Westminster'daki saraya taşınacak. Tabut burada 3 gün 23 saat boyunca ziyarete açık olacak.

Devlet cenazesinin on gün süreceği ve Kraliçe'nin öldüğü gün yas ilan edileceği, ancak bankaların tatil edilmeyeceği not edildi. Ölüm, hafta içinde yaşanırsa çalışanlarına izin verip vermeyeceğine işverenler karar verecek.

Daha önce Britanya Başbakanı'na haberin bir memur tarafından, "Londra Köprüsü düştü" koduyla verileceği belirtilmişti.