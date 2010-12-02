-LONDRA KAR ALTINDA LONDRA (A.A) - 02.12.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da soğuk ve karlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Londra yakınlarındaki Gatwick havaalanının bu sabah uçak seferlerine açılması bekleniyordu, ancak kar yağışının gece devam etmesi nedeniyle havaalanından yarın sabah 06.00'ya kadar (TSİ 08.00) uçuşların yapılamayacağı belirtiliyor. Hava ulaşımının yanı sıra demiryolları ve karayolları da soğuk havadan olumsuz etkileniyor. Londra ile Brüksel arasındaki "Eurostar" hızlı tren seferleri de bugün yapılamıyor. Londra ile Paris arasındaki 17 hızlı tren seferinden 7'sinin ise iptal edildiği bildirildi. Özellikle ülkenin kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve karlı hava nedeniyle 4 bin okul tatil edildi. İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı kimi yerlerde eksi 15 dereceye düştü.