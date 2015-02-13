Londra itfaiyesinde 'Grinin 50 Tonu' alarmı

‘Grinin 50 Tonu’ filminin yarın gösterime girmesi yüzünden Londra itfaiyesi acil yardım çağrılarında büyük artış olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. İtfaiye yetkilieri, cinsel ilişki sırasında taktıkları kelepçe ya da halkalardan kurtulamayan çiftlerden yoğun çağrı gelmesini bekliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra itfaiyesi, Nisan ayından bu yana, bu tür 393 olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Bunlardan 28'si kelepçe yüzünden hareketsiz kalma, 293'ü de halkaya sıkışma vakasıydı. Acil yardım istenen olaylar arasında ekmek kızartma makinesine veya elektrik süpürgesine sıkışmış erkek cinsel organlarının kurtarılması da vardı.

Çiftleri "sağduyulu davranmaya" çağıran itfaiye yetkilileri, yine de gerçekten acil bir durum yaşandığında 999'un aranması gerektiğini kaydetti.

EL James'in aynı isimli romanına dayanarak çekilen ve Anastasia Steele adlı öğrenciyle milyarder Christian Grey arasındaki sadomazoşist ilişkiyi konu alan filmin büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Grinin 50 tonu etkisi

Londra İtfaiyesinden Dave Brown, "Grinin 50 Tonu, cinsel ilişki sırasında kelepçeleme vakalarını tırmandırıyor. Filmi izleyenlerin sağduyulu davranıp yüz kızartıcı durumlarda kalmayacaklarını umuyoruz. Herkese 999'un acil çağrı numarası olduğunu ve sadece böyle durumlarda aranması gerektiğini hatırlatmak isterim." dedi.

İtfaiye yetkilileri, her gün birden fazla yüz kızartıcı duruma müdahale etmek zorunda kaldıklarını ve her müdahalenin vergi mükelleflerine 295 sterline mal olduğunu belirtiyor.

İtfaiye, Kasım ayında cinsel organına taktığı iki çelik halkayı üç gün süreyle çıkaramayan bir erkek hasta için hastaneye çağrılmıştı. Bir başka olayda da kocası bekâret kemerinde kilitli kalmış bir kadın, itfaiyeden yardım istemek zorunda kalmıştı.

İtfaiye sözcüsü bu tür olaylarda zaman zaman gülünç anlar yaşanıyorsa da, "acı verici olabildiğini ve acil yardım ekipleri açısından zaman kaybına yol açabildiğini" belirtti.

Dave Brown, "Tavsiyemiz, böyle bir durumda kalınmamaya çalışılması" dedi.