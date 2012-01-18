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Dünya

''Londra işgalcileriyle'' ilgili karar LONDRA (A.A)

18 Ocak 2012 23:18

-''Londra işgalcileriyle'' ilgili karar LONDRA (A.A) - 18.01.2012 - İngiltere'nin başkenti Londra'nın finans merkezinden sorumlu yönetim, ''Londra işgalcilerinin'' tahliyesi için açtığı davayı kazandı. Protestocular kapitalizm karşıtı eylemlerini, Londra'daki Aziz Paul's Katedrali önüne kurdukları yaklaşık 200 çadırla 15 Ekim 2011'den bu yana sürdürüyor. Londra'daki Yüksek Mahkeme protestocuların tahliyesine karar verirken, protestocuların kararı temyize götürmesi bekleniyor. Kararın temyize götürülmesi olasılığı nedeniyle, finans merkezinden sorumlu yönetimin 27 Ocak'a kadar tahliye kararını uygulaması beklenmiyor.  Protestocular, Londra'nın finans merkezini ve Londra Menkul Kıymetler Borsasını hedef alsa da polisin borsanın önünü kapatması nedeniyle eylemlerini yakındaki katedralin önüne kurdukları çadırlarda 3 aydır sürdürüyor. Protestocular ile Aziz Paul's Katedrali ve Anglikan Kilisesinin nasıl bir ilişki kurması gerektiği tartışmalara ve kilise içinde görüş ayrılıklarına neden olmuş, katedralin baş papazı ile bir din görevlisi istifa etmişti. Aziz Paul's Katedrali çadır kentin kurulmasının ardından bir süre kapatılmış, sonra yeniden ziyarete açılmıştı.

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