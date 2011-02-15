-LONDRA İLE MOSKOVA ARASINDAKİ TELEFON HATTI YENİLENİYOR LONDRA (A.A) - 15.02.2011 - Londra ile Moskova arasındaki direkt telefon hattının yenilenmesine karar verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya iki günlük ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Hague, İngiltere Başbakanlığı (10 Numara) ile Kremlin arasında mevcut olan direkt telefon hattının, yeni teknolojiye uygun bir hale getirilmesine ilişkin anlaşma imzaladıklarını söyledi. Hague, "Bu, Soğuk Savaş dönemi mantığına dönüyoruz anlamına gelmiyor. Bu, modern bir ilişki için kullanılan önemli bir iletişim hattının modernleştirilmesi anlamına geliyor" dedi. Bu arada görüşmede, Afganistan, Mısır ve Ortadoğu barış süreci gibi konular ele alındı. İki ülke Dışişleri Bakanları, Afganistan konusunda ortak bir açıklama yayımlayarak Afgan hükümetine, geçiş sürecinde ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi gibi konularda destek verileceğini bildirdi. "Evet, ülkelerimiz arasında bazı ciddi anlaşmazlıklar var. Ancak bu, birlikte, ülkelerimiz yararına çalışmamızı durdurmamalı" diyen Hague, kendisinin Moskova'yı ziyaretinden dört ay sonra Lavrov'un Londra'ya gelmesinin iki ülke ilişkilerindeki gelişmeyi gösterdiğini ifade etti. İngiltere ile Rusya ilişkileri son dönemde, "casusluk" iddiaları nedeniyle gerilmiş, Rus istihbaratının, İngiliz çıkarlarına aykırı hareket ettiği ve İngiltere'de casusluk yaptığı iddia edilmişti. -LAVROV: "İRAN'A YÖNELİK DAHA FAZLA YAPTIRIM SOSYAL PROBLEMLERE NEDEN OLUR" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da basın toplantısında, İran'a yönelik daha fazla yaptırımın bu ülkede "sosyal problemlere" neden olabileceğini ve Moskova'nın böyle bir durumda destek olamayacağını söyledi. "Daha fazla yaptırım, İran için sosyal problemlerin oluşması anlamına gelir ve biz bunlara destek veremeyebiliriz" diyen Lavrov, ülkesinin İran'a yönelik daha fazla BM yaptırımına karşı olduğunu ifade etti. Hague ise İran konusunda, "Bizim pozisyonumuz, müzakereleri daha ileriye taşımak için İran üzerindeki barışçıl baskıyı yoğunlaştırmanın gerekliliğidir" dedi.