‘Londra görüşmeleri'nin ardından dolar/TL 4.50'nin altına geriledi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Londra’da yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerin ardından dolar/TL 4.50’nin altına geriledi. Türk Lirası, 24 gelişen piyasa parası arasında haftanın en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Gün içinde 4.4596’ya kadar gerileyen dolar/TL’nin, gün içinde yüzde 1’in üzerinde düşmesine yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'da bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek ve MB Başkanı Çetinkaya'nın yatırımcılarla yaptığı görüşmeler etkili oldu.

Reuters ve Bloomberg’in haberlerine göre iki gün süren toplantılarda Şimşek ve Çetinkaya, yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası’nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdi.

Reuters’ın haberine göre Londra’da yatırımcılarla görüşen Şimşek ve Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert ‘faiz’ söylemini yumuşatarak Merkez Bankası’nın, lirayı korumak adına müdahale etme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguladı. Reuters’a konuşan kaynaklara göre Yılmaz ve Çetinkaya, Erdoğan’ın faiz ilgili açıklamalarını seçim atmosferinde yaptığına dikkat çekerek, o dönem “seçim modunda” verilmiş mesajlar olarak niteledi.

"Daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünüyoruz"

BloomberHT’de yer alan habere göre, Brown Brothers Harriman gelişen piyasalar döviz birimi küresel yöneticisi Win Thin, salı günkü e-posta notunda MB tarafından önceki günlerde atılan sıkılaştırma adımlarını işaret ederek şu yorumda bulundu:

“Merkez Bankası'nın adımları şimdilik TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Buna karşın daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok yatırımcının nominal yerine reel faizlere odaklandığını belirtmek isterim. Arjantin'de nominal politika faizi yüzde 40, enflasyon ise yüzde 25.5; rel faiz ise yüzde 14.5. Bunu Türkiye'yle kıyasladığınızda, enflasyona göre düzeltildiğinde yüzde 16.5 nominal faiz o kadar yüksek görünmüyor.”