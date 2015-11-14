Londra Gatwick Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı

Londra Gatwick Havaalanı'nın kuzey terminalinde bu sabah saatlerinde şüpheli bir paketin fark edilmesinin ardından havaalanı 'halkın güvenliği gerekçesiyle' boşaltıldı.

Radikal'de yer alan habere göre; Paris'te 127 kişinin katledildiği saldırıların yankısı sürerken, Avrupa'da güvenlik güçleri alarma geçirildi. Bu gelişmenin ardından Londra Gatwick havalimanı şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.

Gatwick Havaalanı'nın kuzey terminalinde bu sabah saatlerinde şüpheli bir paketin fark edilmesinin ardından havaalanı "halkın güvenliği gerekçesiyle" boşaltıldı. Batı Sussex bölgesinde bulunan havaalanında, yolcuların cam pencerelerden uzak durmaları gerektiği belirtilirken yolcuların tümü yağmur altında havaalanı dışında bekletilmeye başlandı.

‘Özel durum' açıklaması

Havaalanından yapılan yazılı açıklamada, özel bir durum nedeniyle kuzey terminalinin boşaltıldığı belirtilirken görgü tanıkları Twitter hesaplarından polisin, çantasında bir silah ya da el bombası bulunan adamı yakaladıklarını yazdı.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise görgü tanıklarının çantasında el bombası bulunan bir adamın zırhlı polisler tarafından yakalandığını belirtirken İngiltere polisi, cumartesi sabah 9.30 sıralarında bir adamın şüpheli hareketlerinden dolayı gözaltına alındığını açıkladı.

Diğer yandan İngiltere'deki tüm havaalanları Paris'te dün meydana gelen saldırıların ardından yüksek alarma geçti.

Fransa’ya seyahat uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Paris’te hayatını kaybedenler arasında İngiliz vatandaşı olup olmadığının acilen araştırıldığını aktardı.

Fransa’ya seyahat uyarısını güncelleyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün geceki saldırıların ardından İngiliz vatandaşlarının kamuya açık alanlarda dikkatli olmaları ve yerel yönetimlerin uyarılarını dinleme çağrısı yaptı.

“İngiltere’de aynı tehditle karşı karşıyayız”

İngiltere Başbakanı David Cameron, Paris’te dün akşam yaşanan saldırıları ‘şoke edici’ olarak nitelendirmiş ve Fransız halkına başsağlığı dilemişti. Cameron, dün akşam gönderdiği Twitter mesajında; ” Bu gece Paris’teki olaylar karşısında şoke oldum. Düşüncelerimiz ve dualarımız Fransız halkıyla. Elimizden gelen yardımı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cameron, İngiliz polisinden güvenlik seviyesini yükseltmesini de istedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Paris saldırıyla ilgili Downing Street’te bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Cameron, “Biz, İngiltere’de aynı tehditle karşı karşıyayız” dedi. Cameron, dün akşamki saldırıların ışığında planlarını gözden geçireceklerini ve ders alacaklarını söyledi.