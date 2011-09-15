-Londra, Frankfurt ve Paris borsaları değer kazandı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 15.09.2011 - Avrupa'da Londra, Frankfurt ve Paris Borsaları değer kazandı. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 0,67 (35,03 puan) değer kazanarak 5.262,05 puana yükseldi. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 0,87 artarak 5.386,86 puan ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 0,69 artarak 2.969,46 puan oldu. Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi dün yüzde 1,02 (52,77 puan) değer kazanarak 5.227,02 puandan kapanmıştı. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi ise yüzde 3,36 (173,83 puan) artarak 5.340,19 puana, Paris Borsasında Cac 40 Endeksi de yüzde 1,87 (54,21 puan) artarak 2.949,14 puana yükselmişti.