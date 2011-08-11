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Ekonomi

LONDRA, FRANKFURT VE PARİS BORSALARI YÜKSELDİ LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A)

11 Ağustos 2011 13:39

-LONDRA, FRANKFURT VE PARİS BORSALARI YÜKSELDİ LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 11.08.2011 - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.  Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,22 (111,13 puan) değer kazanarak 5.118,29 puana yükseldi. Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,81 artarak 5.771,21 puan ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,79 artarak 3.090,51 puan oldu. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 2,79, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 3,01 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 2,42 oranında değer kazandı. Avrupa'da dün borsalar, Fransa'nın kredi notunun düşürülme riski söylentileriyle sert düşüş kaydetmişti. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 3,05 (157,76 puan) değer kaybederek 5.007,16, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 5,45 (173,20 puan) azalarak 3.002,99 ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 5,13 (303,66 puan) azalarak 5.613,42 puana indi. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 6,65, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 5,49 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 4,43 değer kaybetmişti.

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