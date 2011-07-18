Londra emniyetinde istifalar sürüyor

T24- Basın İmparatoru Murdoch'un gazetelerindeki telekulak skandalı sonrası istifalar devam ediyor. Dün akşam Londra Emniyet Müdürü Paul Stephenson'un istifasının ardından şimdi de Londra Emniyet Müdür Yardımcısı John Jates istifa ettiğini açıkladı.



Guardian gazetesinin 2009 yılında manşetine taşıyarak ortaya çıkardığı telekulak skandalında Jates, soruşturmanın yeniden açılmasına gerek olmadığına karar vermişti. Ocak ayında tekrar açılan davada ise yeterince güçlü kanıtlar olmasına rağmen polisin soruşturmayı ciddiyetle yürütmediği ortaya çıkmıştı.



John Jates'in, Londra emniyet müdürlüğüne halkla ilişkiler konusunda danışmanlık hizmeti veren ve daha önce de skandalın patlak vermesi üzerine kapatılan News of the World gazetesinde genel yayın müdürlüğü yapan Neil Wallis ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilmekteydi.





Dün istifa eden emniyet müdürü Stephenson da Wallis ile olan yakınlığından dolayı eleştirilere maruz kalmış ve bunun sonucunda görevini bırakma kararı almıştı. Jates ayrıca, geçtiğimiz hafta meclis İçişleri Komisyonu tarafından ifadeleri alınan beş polis arasında da yer alıyordu.

Murdoch'un sahip olduğu gazete çalışanlarının karıştığı yasa dışı dinleme skandalı

sonrası medya patronunun manevi kızı olarak bilinen ve News International'un yöneticisi olan Rebekah Brooks görevinden istifa etmişti.





Bunun hemen ardından ise Wall Street Journal ve Dow Jones'dan sorumlu yönetici Les Hinton görevini bıraktığını açıklamıştı. Bu yılın başında skandalın soruşturulmaya başladığı günlerde ise Başbakan David Cameron'un basın danışmanlığını yapan Andy Coulson görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.