Londra derbisinde kazanan yok

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta maçında Londra ekipleri Arsenal ile Tottenham 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta maçında Arsenal ile Tottenham 1-1 berabere kaldı. Arsenal 42. dakikada Kevin Wimmer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başında Tottenham, Harry Kane'nin penaltıdan attığı golle Arsenal karşısında eşitliği yakaladı: 1-1 Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 24'e çıkarırken Tottenham puanını 21'e yükseltti.